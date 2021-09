Adriane Galisteu diz estar '100% preparada' para apresentar A Fazenda 13

"Estamos em uma época em que os reality shows estão bombando mais do que nunca. As pessoas estão vendo vantagem ou tendo desejo de participar de um reality show mais do que nunca. Então, temos uns nomes que, realmente, a gente achava que nunca ia conseguir, e conseguimos."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fazenda 13 já tem data de estreia: 14 de setembro. A informação foi confirmada nesta terça (31) pela Record. Com a saída de Marcos Mion da emissora, Adriane Galisteu, que diz ser fã do programa, vai comandar o reality pela primeira vez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.