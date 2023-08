Adele revela luta para largar o vício em café: 'Mais difícil que parar de fumar'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Como é de seu costume, a cantora Adele, 35, conversou com a plateia de seu show no intervalo entre uma música e outra. Em recente apresentação na casa de shows The Colosseum, no hotel e cassino Caesars Palace, em Las Vegas, ela contou que vem enfrentando uma barra para largar o vício em café.

