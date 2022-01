Adele compra mansão de Sylvester Stallone por R$ 323 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Adele, 33, resolveu investir dinheiro em uma mansão nova. Porém, a propriedade era de nada mais, nada menos do que Sylvester Stallone, 75. Até uma estátua do personagem Rocky Balboa tem no casarão. Segundo o site TMZ, a mansão custou US$ 58 milhões, o equivalente a mais de R$ 323 milhões pela cotação atual. A propriedade fica em Los Angeles. A nova mansão de Adele está situada na comunidade de Beverly Park, local que também tem vários artistas como vizinhos. Stallone colocou o imóvel à venda em fevereiro de 2021 pelo valor de US$ 110 milhões (R$ 612 milhões). Porém, Adele só conseguiu pagar a metade do preço depois de o imóvel fracassar. Não apareceram durante todo o ano muitos possíveis compradores. A mansão foi adquirida por Stallone em 1990. São vários os itens da carreira do ator espalhados pela casa. Ao todo a casa conta com seis quartos, nove banheiros, uma academia, bar, piscina, sala de cinema, uma sauna e duas casas anexas para hospedar visitantes. Atualmente, Stallone mora com a esposa na Flórida. A casa dele fica Palm Beach e foi adquirida pelo valor de US$ 35 milhões, o que representa R$ 195 milhões. Em 2019, foi noticiado que Adele comprava outra mansão, mais por um preço mais baixo, R$ 59 milhões, em Beverly Hills, na Califórnia. O que chamou a atenção foi que o novo imóvel é localizado em frente a casa que seu ex-marido. De acordo com informações do jornal Daily Mail, a mansão fica exatamente em frente à casa de Simon Konecki, com quem Adele ficou casada por sete anos. A proximidade das residências teria sido um fator de escolha para a cantora, uma vez que ela e o marido dividem a guarda do pequeno Angelo.

