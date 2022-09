Adam Devine brinca que 'não é Adam Levine' em meio a escândalo de traição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante Adam Devine, 38, não quer ser confundido com o cantor Adam Levine, 43, líder do Maroon 5, envolvido no escândalo de trair a esposa Behati Prinsloo, 34, com a modelo Sumner Stroh, 21. Na sexta-feira (23), o ator publicou uma foto ao lado da esposa Chloe Bridges falando que está tudo bem entre eles.

"Só quero postar isso e dizer que minha esposa Chloe Bridges e eu estamos ótimos e fortes. Eu não sou Adam Levine. Ele é um cara diferente e um cantor pior", brincou. "No entanto, estamos nomeando nosso futuro bebê Sumner", escreveu o ator na legenda da foto publicada no Instagram.

O líder do Maroon 5, tem sido alvo de críticas e memes no Twitter após ao menos três mulheres -uma delas sua ex-instrutora de ioga- revelarem que receberam mensagens de flerte do cantor nas redes sociais. Antes delas, Sumner expôs um suposto relacionamento de um ano com o cantor e revelou que ele quis dar seu nome ao terceiro filho que a esposa espera.

Os supostos direct de flerte com mulheres nas redes sociais surgem após o cantor negar que traiu a mulher Behati Prinsloo, 34, durante um ano com a modelo Sumner Stroh, 21.O vocalista do Maroon 5 admitiu que conversou com Stroh, mas afirmou que os dois nunca chegaram às vias de fato. "Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero esclarecer tudo", disse em comunicado publicado em suas redes sociais.

O músico falou ainda que tem consciência de seus erros e que está tentando remediar isso. "Minha esposa e minha família são tudo o que me importa neste mundo", escreveu. "Ser tão ingênuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim foi o maior erro que eu poderia cometer."