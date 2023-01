Acidente de Jeremy Renner deixou ator com 30 ossos quebrados

Renner estava com a família quando houve uma tempestade de neve antes do acidenteEle estava manejando uma máquina que pesa 6.600 kg para retirar a neve da estradaO equipamento acabou passando por cima de uma das pernas do atorJeremy foi socorrido por vizinhos, e retirado do local por um helicópteroO ator passou por duas cirurgias e ficou na UTIEle ficou 15 dias internado, quando recebeu alta no último dia 17

