'Achei que desistiriam', brinca Nadja Haddad sobre final do Bake Off com famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição do Bake Off - Celebridades (SBT) chega ao fim neste sábado (17). Ao longo de nove semanas, as 16 personalidades convidadas se superaram a cada desafio, mas foram os competidores Pyong Lee, Marcello Airoldi, Renata Dominguez e Dony De Nuccio que chegam à final.

Segundo o SBT, a atração é "uma das mais vistas na grade de sábado da emissora, garantindo a vice-liderança em todos os oito episódios até aqui". A média mostra a emissora com 4,51 pontos no Kantar Ibope -cada ponto equivale a 76 mil domicílios-, contra 16,32 da Globo e 3,88 da Record.

A apresentadora do reality, Nadja Haddad, 40, afirma que se surpreendeu com o comprometimento dos participantes. "Não nego que no começo da temporada tive certeza que a maioria ia desistir", conta em entrevista ao F5, "mas me enganei, que bom que me enganei".

O chefe Olivier Anquier, 61, que divide o júri com Beca Milano, 33, conta que a final tem muitas surpresas e que a decisão foi difícil. "Os dois concorrentes finais eram muito bons e era muito difícil puxar mais para um lado ou outro. O desfecho foi muito bacana e alegre! Adorei essa final".

Os desafios serão invertidos: primeiro os competidores irão enfrentar uma prova técnica e terão que reproduzir a torta olho grego. Já na prova criativa, apenas dois finalistas terão que cozinhar o bolo brasilidades.

Haddad afirma que, dos finalistas, sua maior surpresa foi com o ilusionista e hipnólogo Pyong. "Ele recebeu o convite meio em cima da hora e topou em cima da hora, não pôde se preparar", conta afirmando que ele também não tinha contato com a confeitaria.

"Até brinco que ele fez alguma mágica, algum truque de ilusionismo. Ele foi a maior surpresa", afirma. Ela também comenta que o jornalista Dony De Nuccio e a atriz Renata Dominguez apresentavam muita disciplina desde o primeiro capítulo do programa.

"Eles demonstraram que se preparam muito bem", explica. "Os dois tiveram uma crescente um progresso muito interessante, mas desde o começo percebi que eram pessoas extremamente empenhadas e que queriam impactar os jurados".

O jornalista recebeu os dois últimos aventais azuis da competição e afirma que "a essa altura, não há favoritos". "Fui convidado para participar do programa sem ter qualquer conhecimento de confeitaria", comenta, "tinha tudo para ser um fiasco".

Ele diz que para sair de "quase eliminado a vencedor de três aventais azuis" trocou muitas horas de sono por treino na cozinha. "Embora a chance de chegar à final fosse muito baixa, posso dizer que eu me empenhei absurdamente para tentar fazer bonito e impressionar os jurados".

Marcello Airoldi afirma, também em entrevista à Folha de S.Paulo, que depois da participação do programa ficou claro que "a vida é realmente doce". Ele havia sido eliminado em uma prova que consistia em fazer pães, mas voltou ao programa na repescagem.

"Fui me surpreendendo com o Marcello", completa a apresentadora. O artista, que já gostava de cozinhar antes do programa, afirma que está muito ansioso para assistir à final com sua esposa, Lílian Airoldi, e seus dois filhos, de 7 e 3 anos.

"Eu fiquei muito frustrado, mas na repescagem fiquei muito feliz", conta o ator. "Eu pensei: tenho que passar por essa repescagem para chegar à final desse programa, porque não faz sentido ter sido eliminado justamente em uma coisa que eu sei fazer".

O artista completa que "chegar à final depois da repescagem, para mim, não foi uma surpresa. Eu estava determinado. Depois que passei da segunda fase, pensei: agora tenho que ir até à final".

Já Dominguez conta que quase não aceitou o convite "porque não sabia nem separar gema e clara". Quando perguntada se esperava chegar na final, ela responde: "nem eu nem ninguém", em tom de brincadeira.

"Quando comuniquei a minha família que havia aceitado o convite, ouvi da minha irmã, que cozinha para caramba, 'você está maluca?'". Mas com o passar dos episódios, a atriz conquistou vários aventais azuis e diz que sua passagem pelo programa foi uma "experiência única de superação e fortes emoções".

A atração, que vai ao ar às 22h30, promete ao público "muita emoção e ansiedade, porque foi uma surpresa atrás da outra", conta a apresentadora que aconselha os telespectadores a "preparar o coração" para ver quem irá levar o título de melhor celebridade confeiteira do Brasil.

Para Anquier, a melhor parte do programa foi poder conhecer as celebridades. "Tive essa grata surpresa de ver o quão acessíveis e gentis eles são. Eles têm a preocupação de estar e ser simples e acessíveis", comenta o chef.

Haddad relembra o fato de terem realizado o projeto durante a pandemia do Covid-19, mas reforça que graças aos cuidados tomados por todos, não houve complicações. "Não existe outro sentimento a não ser de gratidão e de paz", adiciona.

"Conseguimos executar uma temporada sem qualquer problema ou qualquer inconveniente, isso porque gravamos num quadro muito delicado", completa. Além disso, a apresentadora afirma que o gosto pela confeitaria foi desperto em muitos competidores.

Airoldi, por exemplo, irá lançar um programa de culinária chamado Me Passa a Receita. "Eu adoro cozinhar, sempre tive projetos de fazer até mesmo restaurantes", conta ele, "o BakeOff deu um estímulo de fazer o programa."

As gravações do programa já estão se encerrando, e Airoldi o comanda ao lado de sua esposa. "Logo vai para o ar em algum lugar", afirma ele. "Pegamos segredos de receitas de famílias", conta, "e pedimos licença para fazer, por isso o nome".

No programa, o casal conversa com várias famílias para conhecer novas receitas. Então eles reproduzem as receitas familiares, "e então a família almoça ou janta conosco e falamos das memórias à partir disso".

Dony De Nuccio também vai continuar se dedicando à confeitaria. "Quem sabe um dia não surja uma rede de confeitarias By Dony? De Nuccio's Bakery?", brinca. "Nem que seja como hobby, quero daqui para frente continuar carregando a confeitaria comigo".

Renata Dominguez pensa igual: "Pretendo lançar uma plataforma online com os profissionais que já me ajudaram ao longo da vida", explica ela que terá desde preparadores de atores a "aulas de confeitaria para leigos, como eu era. Saí do zero à final do Bake Off".

Para De Nuccio, o Bake Off Brasil - Celebridades foi "a participação mais inesperada da minha jornada na TV até hoje", afirma, "e também a mais divertida de todas. Eu sempre adorei assistir a programas de competição culinária, mas jamais tinha me imaginado participando de um".

Haddad afirma que uma nova temporada do programa está por vir, mas ainda não tem muitos detalhes. Além disso, a apresentadora diz que sente vontade de repetir a experiência com celebridades.

"Com o sucesso da edição de celebridades eu acredito que vamos fazer outra sim, mas ainda não tenho essa certeza", explica. Para a próxima temporada, ela diz que a intenção é trazer mais uma "cozinha afetiva" para assim "aproximar o público que gosta do assunto e histórias humanas".

Com direção geral de Marcelo Kestenbaum, o programa foi baseado no sucesso mundial Great Bake Off, um formato criado pela Love Productions, que foi licenciado e distribuído pela BBC Studios.