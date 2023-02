Abraccine consagra 'Aftersun' e 'Marte Um' como melhores filmes de 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abraccine, anunciou na última quarta (8) os vencedores da edição 2022 do Prêmio Abraccine, que define as produções cinematográficas favoritas da entidade. Os campeões foram divulgados em uma transmissão ao vivo no YouTube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.