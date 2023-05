'7 Leituras' apresenta peça de comédia em São Paulo sobre uma jovem candidata a miss

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de retomar as atividades em abril, o "7 Leituras" encena este mês o texto "Só um Up". É a segunda leitura do ciclo de 2023, que comemora o marco de 17 anos do projeto.

A peça acontece no Sesc 24 de Maio no próximo dia 16 de maio, às 19h. A direção é de Marco Antônio Pâmio e tem Claudinei Brandão, Diego Machado e Henrique Stroeter no elenco.

Escrito por Ana Saggese e Maíra Dvorek, "Só um Up" é uma comédia farsesca sobre uma jovem candidata a miss que é submetida a um empresário inescrupuloso e médicos sem ética.

O projeto 7 Leituras tem direção geral de Eugênia Thereza de Andrade.

SÓ UM UP

Quando: Ter. (16), às 19h

Onde: Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, São Paulo Telefone 11 3350-6300

Preço: Grátis

Autoria: Ana Saggese e Maíra Dvorek

Elenco: Marco Antônio Pâmio, Fábio Espósito, Henrique Stroeter, Diego Machado e Claudinei Brandão

Direção: Marco Antônio Pâmio

Link: https://www.sescsp.org.br/unidades/24-de-maio/