50 Best divulga ranking com melhores entre posições 51º e 100º na América Latina

São Paulo e Santiago lideram com seis restaurantes cada, seguidos por Bogotá e Buenos Aires, com quatro restaurantes cada. A seguir, confira os melhores restaurantes entre posições 51º e 100º na América Latina.

A classificação é uma versão estendida da lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 -premiação que acontecerá dia 28 deste mês, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o ranking foi encabeçado por restaurantes peruanos, mas a presença de brasileiros têm aumentado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 50 Best, considerado o Oscar da gastronomia, anunciou a lista com os melhores restaurantes da América Latina ranqueados entre a 51ª e a 100ª posições nesta quinta-feira (16).

