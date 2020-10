4ª temporada de 'The Crown' e reality com Gloria Groove são destaques de novembro na Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou nesta quarta (21) o calendário de produções que estreiam na plataforma em novembro. Entre os destaques, estão a volta de "The Crown", a estreia de um reality show com as drags brasileiras e o documentário exclusivo de Shawn Mendes, entre outros.

A quarta temporada de "The Crown" estreia no dia 15 de novembro e vai mostrar a rainha Elizabeth (Olivia Colman) nos anos 1980. Na trama, ela bate de frente com a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Também será explorado o tumultuado casamento entre o príncipe Charles (Josh O'Connor) e Diana Spencer (Emma Corrin).

No dia 11 de novembro chega à plataforma o Nasce Uma Rainha, comandado por Gloria Groove e Alexia Twister. A cada episódio, elas ajudam um participante a alcançar um visual mais ousado e criativo. Trata-se do primeiro formato original de reality show brasileiro para a Netflix.

Entre os filmes, destaque para "Era Uma Vez um Sonho", estrelado por Amy Adams e Glenn Close. A produção, que estreia no dia 24, mostra um estudante de direito que volta a sua cidade natal para enfrentar a história da própria família e seu destino.

Também estão agendadas as estreia de "Bob Esponja - O Incrível Resgate", já no dia 5 de novembro, e de "A Princesa e a Plebeia - Nova Aventura", com Vanessa Hudgens no papel de uma duquesa que será coroada e de uma sósia, que entra no catálogo no dia 19.

Já no dia 23, os fças de Shawn Mendes podem comemorar a chegada de "In Wonder", documentário que acompanha sua turnê mundial e mostra reflexões do astro pop sobre fama, carreira e relacionamentos.