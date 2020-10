4 - Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mc Mirella estão na roça em A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mc Mirella estão na segunda roça de A Fazenda 12. Os três disputam a preferência do público para permanecer no reality show rural em votação no site da Record.

Luiza já estava na roça por indicação de Juliano, que foi o último escolhido para a berlinda e podia escolher quem ia direto disputar a eliminação. Já os outros dois participantes disputaram com Juliano Ceglia a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (22).

Na prova, os participantes tinham que serrar madeirinhas em um caminho para chegar até uma catapulta, com a qual deveriam acertar cinco bolas em caixas de tamanhos variados. Mateus foi quem se saiu melhor.

Antes de a prova começar, foram mostradas cenas do que rolou entre os participantes desde a formação da roça, realizada na terça-feira (20). Entre elas, a reunião que Luiza fez para expor que havia visto Jakelyne Oliveira beijando Lucas Maciel na boca e que Mariano, com quem a miss tem um relacionamento dentro da casa, teria uma namorada fora do jogo. Outro momento bastante explorado na edição foi a briga entre Raissa Barbosa e Mc Mirella.