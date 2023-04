3 - Marvvila é a 12ª eliminada do BBB 23 com 16,95% dos votos

"A Larissa também...quando viu um lugar confortável, foi eliminada. Pulso firme, coragem, isso só ajuda. Isso tem ficado cada vez mais claro. Mas tem um estilo que não emplaca: quando você está feliz que não precisa bater de frente com ninguém, você está distante do prêmio...".

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 9. Aqui, temos uma disputa para todos os gostos (...) A Larissa já foi eliminada uma vez, ela viu como dói sair do programa. Hoje a Domitila chega ao seu 6º Paredão, já enfrentou 12 adversários. Amanda já foi para o Paredão, mas tanta coisa mudou de lá para cá...e a Marvvila encara o Paredão pela primeira vez. É a última estreante...".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 16,95% dos votos, Marvvila foi a décima segunda eliminada do BBB 23 (Globo). A cantora disputava a permanência no programa com Amanda Meirelles, Domitila e Larissa.

