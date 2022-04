3 - Lygia Fagundes Telles, morta aos 98, estampou a primeira capa da Ilustrada

"De um certo modo, eu me transformei numa espécie de testemunha dele e de mim. Quando ele morreu, eu pensei: 'O que estou fazendo aqui? Vou morrer junto?'. E decidi escrever. Sobre ele, nunca. Isso eu não poderia fazer. Mas de um certo modo, a lembrança do meu filho está em tudo", disse a escritora à Folha, em 2007, quando lançou seu livro "Conspiração de Nuvens".

O primeiro caderno de cultura da Folha trouxe relatos da escritora e anunciou uma homenagem que ela teria em breve, num jantar com amigos. Na época, Telles havia lançado "Histórias do Desencontro".

