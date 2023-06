Arrependido, ladrão liga para dona de padaria para se desculpar após roubar cupcakes

A dona do estabelecimento disse que após a ligação desistiu de seguir com a denúncia na polícia. Ela afirmou ter sentido simpatia pelo rapaz que foi flagrado roubando sua loja.

Nas imagens é possível ver que o homem se sentou por alguns minutos antes de se levantar para usar o banheiro. A gravações ainda mostram ele tentando limpar o vidro quebrado da porta e tirando selfies. Depois, pegou seis cupcakes de chocolate com champanhe, que custavam US$ 30 (cerca de R$ 148), e saiu.

O homem assaltou uma padaria no dia 26 de maio. Nas imagens feitas por câmeras de segurança, ele aparece quebrando o vidro da porta de entrada com o pé.

