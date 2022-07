Arquidiocese de Manaus lança cartilha sobre voto consciente

Manaus/AM - Ao destacar que a política se encontra há muito tempo ferida e corrompida por agentes públicos que a usam para benefício próprio e não para o bem comum, a Arquidiocese de Manaus lançou, com a presença de mais de 500 pessoas, entre lideranças comunitárias e coordenações das diversas pastorais, no último fim de semana as cartilhas “Orientação Política 2022: A Política Melhor” e “Encantar a Política”, com o objetivo de orientar sobre a importância do voto nas eleições deste ano.

As orientações políticas contidas nas cartilhas estão baseadas na encíclica “Fratelli Tutti”, sobre a Fraternidade e Amizade Social, escrita pelo Papa Francisco e buscam recuperar o conceito originário da política e sua dignidade que, no entendimento da Igreja Católica, se encontra a muito tempo ferida e corrompida por agentes públicos que a usam para benefício próprio e não para o bem comum.

Na encíclica, o Papa Francisco explica que a caridade está na boa política que deve sempre promover o bem comum a todos, em especial aos que mais necessitam, e exemplificou isso com muita clareza.

“Ajudar um idoso a atravessar um rio é caridade primorosa; mas o político constrói-lhe uma ponte, e isto também é caridade. É caridade se alguém ajuda outra pessoa fornecendo-lhe comida, mas o político cria-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime de caridade que enobrece a sua ação política”, diz o Papa, no texto.

O coordenador de pastoral e organizador do evento, padre Geraldo Bendaham, afirmou ser este é um momento de alertar para a importância do voto consciente, especialmente neste ano de eleição, e de conhecer a boa política a fim de poder cobrar dos representantes eleitos ações e políticas públicas para o bem comum.

“A Igreja está preocupada com a realidade brasileira, com o povo, sobretudo com os pobres. Como sabemos, a política é importante no exercício democrático. As duas cartilhas estão fundamentadas na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. E nesse encontro queremos alargar o conceito de política, pois fazer política é uma forma de caridade, de amor, que transcende a política partidária”, disse o padre

A Cartilha de Orientação Política divide-se em três blocos: 1. A Igreja e a Política; 2. As eleições Gerais de 2022; e 3. A política em favor da vida integral. Os interessados em obter um exemplar devem entrar neste link https://cnbbs2.org.br/produtos/pedidos/.

A versão digital da cartilha Encantar a Política pode ser acessada através do link https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Cartilha-Encantar-a-Politica.pdf