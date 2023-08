Após 24 horas, homem que fugia da polícia desce de poste

O homem subiu no poste com um bastão de madeira nas mãos por volta das 16h30 de sexta-feira (4), para tentar escapar de um mandado de prisão.

O homem que subiu em um poste para fugir da Polícia Militar em Itabira, Minas Gerais, desceu da estrutura após cerca de 24 horas na tarde deste sábado (5). As informações são do G1.

