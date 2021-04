Aparelho celular também pode causar tendinite

Em casa ou escritório, o computador pode substituir perfeitamente o smartphone em determinadas tarefas. Com isso lembre-se de manter a postura correta e apoiar corretamente as mãos para digitar.

O simples ato de segurar o celular ou tablet já provoca um esforço aos braços, mãos e ombros. Ao manter por longos períodos a mesma posição é possível transformar o cansaço em lesão. Até mesmo a base do polegar pode sofrer com a situação, apresentando dores nas articulações.

Entre as possíveis consequências provocadas pelo uso exagerado deste equipamento estão as dores nas mãos, ombros, pescoço e costas. Existe até mesmo um termo para identificar a doença: tendinite das mensagens de texto.

Aparelho considerado indispensável por muitos, o celular oferece diversos recursos e facilidades através de seus aplicativos. Independentemente do local, basta observar e logo encontrará alguém deslizando os dedos pela tela do smartphone. Esse movimento repetitivo e constante, porém, exige alguns cuidados para evitar um problema conhecido por muitos: a tendinite.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.