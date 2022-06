Anitta revela ter feito xixi no braço de estranho e faz Kelly Clarkson chorar de rir

Esse mesmo rapaz, que estava bêbado, queria que alguém fizesse xixi para melhorar a dor do seu braço. "Como queimadura de água-viva?", perguntou Kelly Clarkson. "Sim, mas o animal estava em uma árvore, não entendi a conexão", respondeu Anitta, aos risos junto com a apresentadora.

"Tinha um cara que eu seguia no TikTok, ele estava na cidade que eu iria fazer show e era gostoso. Então, eu mandei uma mensagem para ele tipo: 'Vem para o meu show'. E ele veio com amigos, mas eles ficaram bêbados e um deles gritava: 'Pare a van, eu preciso fazer xixi'", explicou.

Nesta quinta-feira, 16, Anitta divertiu Kelly Clarkson durante sua participação no programa da cantora americana. A brasileira participou do The Kelly Clarkson e contou uma história inusitada de quando precisou fazer xixi no braço de um estranho.

