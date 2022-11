Anitta revela que mal-entendido a fez rebolar para política espanhola; entenda

O apresentador do programa, David Broncano, comparou Isabel com Jair Bolsonaro (PL) para contextualizar a artista sobre quem se tratava. “Se ele tivesse uma filha, seria ela”, disse.

Anitta viralizou após rebolar na política espanhola Isabel Días Ayuso durante apresentação do hit Envolver no evento conservador Los40 Music Awards 2022 em Madri, na Espanha. A cantora se pronunciou sobre o assunto no programa La Resistencia e contou que tudo não passou de um grande mal-entendido.

