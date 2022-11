Amazonino Mendes tem melhora e deixa a UTI

De acordo com assessoria, a equipe médica estima que Amazonino precise continuar internado por mais uma semana ou dez dias para concluir o tratamento e poder retornar a Manaus no começo de dezembro.

O ex-governador está internado desde a quarta-feira (23) com broncopneumonia e diverticulite (inflamação no intestino grosso).

