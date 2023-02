Amazonino Mendes pode ser cremado, família ainda não decidiu

Manaus/AM - A família de Amazonino Mendes ainda não decidiu se o corpo do ex-governador será enterrado em Manaus ou cremado, de acordo com sua assessoria. Por conta disto, ainda não há previsão da chegada do político ao estado.

Caso a família opte pelo enterro, Amazonino Mendes será enterrado no Cemitério São João Batista, no local está o jazigo da família, onde está enterrada Tarcila Mendes, esposa do ex-governador, falecida em 2015, e outros parentes.

Amazonino faleceu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O ex-governador estava na capital paulista desde dezembro de 2022, alternando entre internações e altas seguidas.