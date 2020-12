A origem dos palavrões é explicada por Nicolas Cage em trailer da Netflix

A nova e inusitada série original da Netflix, ‘A História do Palavrão’ ganhou um trailer oficial. No vídeo de divulgação, o ator e produtor vencedor do Oscar, Nicolas Cage, explica a origem desde os primórdios e etimológica dos termos populares conhecidos como palavrões.

Assista ao trailer:

A série contará com seis episódios focados em seis palavrões diferentes. Cage irá atrás da origem de cada um dos termos e mostrar como eles são usados em nosso cotidiano. ‘A História do Palavrão’ estreia na Netflix no dia 5 de Janeiro de 2021.

A produção conta com o apoio de linguistas, comediantes como Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.