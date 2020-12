Mourão diz ver "redução" no desmatamento da Amazônia

Em um programa de rádio conhecido por ‘Por Dentro da Amazônia’, que foi ao ar na segunda-feira (21), o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que o Brasil alcançou “alguns resultados satisfatórios” no combate ao desmatamento e queimadas da Amazônia. Mourão não apresentou um número ou dado sequer, o vice-presidente disse apenas que houve uma redução e melhora ao longo dos últimos meses.

Sendo que, até o primeiro semestre, o Brasil registrou dados preocupantes de destruição. Entre o mês de agosto de 2019 e julho deste ano, devastação da Amazônia aumentou cerca de 9,5% e conseguiu atingir a maior taxa de desmatamento e queimadas desde 2008, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No mesmo programa de rádio, o vice-presidente chegou a afirmar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem “na cabeça a firme decisão de colocar a Amazônia no caminho do desenvolvimento”.