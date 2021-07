Zona Azul entrega cerca de 10 motos para garantir fiscalização no Centro de Manaus

Manaus/AM - Para garantir a fiscalização e organização do estacionamento no Centro de Manaus, cerca de 10 motos da Zona Azul foram entregues para o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação faz parte de um Termo de Doação e a entrega ocorreu na sede do IMMU, bairro Cachoeirinha.

De acordo com o diretor do Zona Azul, Nonato Caldeira, as dez motocicletas são zero quilômetro e apresentam condições adequadas para que os servidores do IMMU realizem a fiscalização do trânsito em segurança.

“No início do ano de 2020, entregamos motocicletas, mas com pandemia, veio a suspensão do Zona Azul e recolhemos as motos. Esse ano, compramos e entregamos essas novas motos para contribuir com a fiscalização e organização no trânsito. Tivemos um prejuízo ano passado, na gestão anterior. Mas agora, aproveito para parabenizar o prefeito David Almeida e o IMMU, na pessoa do diretor Paulo Henrique, bem como os agentes que têm contribuído para o trabalho do Zona Azul, que é importante para a organização do centro”, disse Caldeira.

As motocicletas são da marca Honda/MOD CG/CG 160, com ano e modelo de fabricação 2021. A doação das motocicletas acontece em cumprimento ao item 6.2.3.2 do Projeto Básico, parte integrante do Termo de Contrato de Concessão nº 014/2015, celebrado entre a Prefeitura de Manaus e o Consórcio Amazônia, Tecnologias de Trânsito da Amazônia, o Zona Azul.

Com a doação, a Prefeitura, por meio do IMMU, passará a ser responsável exclusiva das motocicletas. Segundo o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a doação permitirá maior fiscalização nas áreas do Zona Azul. “É uma fiscalização muito importante que ocorre para que seja cumprida a rotatividade das vagas e assim, o trânsito fique mais organizado”, disse.

O Zona Azul Manaus

O Zona Azul é um sistema que chegou para organizar e democratizar o fluxo de estacionamento de veículos no Centro de Manaus. A implantação do sistema de estacionamento rotativo do município segue diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), visando a mobilidade urbana, além de proporcionar maior fluidez ao trânsito, por meio da organização de vagas nas vias.

Como funciona?

Os créditos para uso das vagas podem ser adquiridos pelo site https://zamanaus.com.br/ ou pelo aplicativo Zona Azul de Manaus. No site, o condutor pode utilizar cartão de crédito ou débito e pelo app cartão de crédito. O aplicativo Zona Azul Manaus pode ser baixado nas plataformas IOS e Android.