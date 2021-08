Zé Ricardo diz que venda de refinaria em Manaus é golpe contra a população

Manaus/AM - A Refinaria Isaac Sabbá (Reman), foi vendida em Manaus nesta quarta-feira (25), por US$ 189,5 milhões. Segundo o Grupo, o valor da operação foi dividido em US$ 28,4 milhões pagos com a assinatura do contrato e US$ 161,1 milhões, a serem pagos no fechamento da operação.

O deputado Zé Ricardo (PT-AM), chamou de “golpe contra a população” a venda da refinaria e disse que o processo vai encarecer ainda mais os combustíveis.

“A privatização da Petrobras continua. No Amazonas, privatizaram a base de exploração de petróleo e gás de Urucu; o gasoduto Coari-Manaus; a distribuição de gás; e agora a venda da Refinaria de Manaus (Reman). Mais um golpe contra a população amazônica e o Brasil. Mais uma forma de entregar o patrimônio público, as riquezas do nosso país para a iniciativa privada e estrangeira. Estão anunciando a venda da Refinaria de Manaus por R$ 994 milhões, ou seja, 189 milhões de dólares. Um valor quase simbólico em relação ao que vale a empresa hoje, mas também sobre o que representa para o futuro. Os lucros que terão o setor privado, sem ter investido um centavo para a construção dessa Refinaria que tem mais de 50 anos. É o processo de privatização, que vai encarecer mais ainda os combustíveis (só aqui em Manaus já está custando R$ 6 o litro e muito mais caro está no interior do Estado); o gás de cozinha, que já custa mais de R$ 100. São preços sendo elevados, o custo de vida aumentando e a população ficando mais pobre”.