Workshop de turismo gratuito abre inscrições no Amazonas

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições gratuitas para o Workshop Bem Receber, que acontece na sexta-feira (5), no Careiro, a partir das 10h, para prestadores de serviços turísticos do município, que é destino de pesca esportiva e hotéis de floresta.

As inscrições são presenciais e devem ser realizadas na Sala do Empreendedor, na rua Airton Senna, S/N, no bairro Vista Alegre, das 8h às 17h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O Workshop acontecerá no Auditório Maria Darcle Albino de Oliveira, na rua 31 de maio, S/N, no bairro Vista Alegre.

O foco do Workshop é preparar os prestadores de serviços para a melhoria do atendimento para os grandes festejos do município, como temporada de pesca, cruzeiros.

Os municípios de Humaitá, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã e Tabatinga também serão beneficiados pelo workshop até julho.

Metodologia

Em formato de palestra, em duas horas de duração, o Workshop envolve dinâmicas e atividades práticas com foco no atendimento ao turista.

A qualificação é destinada a tricicleiros, taxistas, mototaxistas, atendentes de hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, comércio em geral, atendentes de porto e aeroporto, vendedores ambulantes, garçons, artesãos, guias/monitores/condutores de turismo e de pesca, piloteiros, permissionários de feiras e mercados, camareiras, dentre outros.