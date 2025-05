Wilson Lima vistoria obras de novo centro voltado para crianças com autismo no Jorge Teixeira

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou nesta quinta-feira (15) as obras do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) José Contente, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A unidade, que está em reforma, será voltada exclusivamente ao atendimento gratuito de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como parte de um projeto multidisciplinar lançado pelo governo estadual em março deste ano.

Durante a visita, Wilson Lima apresentou detalhes do projeto à representante do Instituto Autismo no Amazonas (IAAM) e a líderes comunitários da zona leste. O governador afirmou que o serviço está sendo construído de forma colaborativa, ouvindo especialistas e famílias, com o objetivo de garantir qualidade no atendimento e evolução no desenvolvimento das crianças autistas. “Essa é uma iniciativa muito nova para o poder público. São descobertas que estamos fazendo no nosso dia a dia com relação a esse grupo, por isso, estamos construindo esse projeto a várias mãos para que no final seja apresentado um trabalho eficiente e que essas crianças possam evoluir, ter melhor qualidade de vida e consequentemente as famílias”, destacou.

O Caic TEA José Contente atenderá crianças de até 11 anos e contará com salas para terapias, integração sensorial, psicomotricidade, atendimento multissensorial e consultórios médicos. A obra, coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), recebeu investimento de R$ 1 milhão e inclui melhorias na estrutura do prédio, instalações elétricas e hidráulicas, paisagismo, além da revitalização do forro, piso e pintura. A previsão é que o centro seja entregue em julho deste ano.

A fundadora do IAAM, Ana Maria Silva, que é mãe de um jovem com autismo, comemorou a iniciativa do governo. Para ela, o novo centro representa um avanço importante para mães e famílias atípicas da zona leste. “Ter um Caic exclusivamente voltado para os nossos filhos, ainda mais em uma área distante como essa, é uma dádiva. Antes, era preciso se deslocar longas distâncias em busca de atendimento”, afirmou.

O Caic José Contente será uma das três unidades na capital com atendimento especializado. As outras são o Caic Gilson Moreira, na zona norte, que está em fase final de reforma, e o Caic+Especialidades Afrânio Soares, no bairro Parque 10, que já foi reformado e passará por adaptações para se adequar ao modelo. Todos os centros utilizarão a metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), técnica reconhecida por auxiliar pessoas com autismo a desenvolver habilidades sociais, comunicativas e de autocuidado.

Desde o início da gestão, o Governo do Amazonas já reformou sete Caics em diferentes zonas da cidade. As unidades foram modernizadas para ampliar o atendimento infantil e agora passam a incluir também serviços voltados ao público com TEA. Segundo o governo, a proposta é expandir gradualmente esse modelo para mais regiões da capital.