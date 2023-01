Wilson Lima tem reunião marcada com Lula

Wilson Lima e Lula já se encontraram neste ano, mas em uma reunião que envolveu todos os governadores do País, no dia 9 de janeiro, após os atos de vandalismo nas sedes dos 3 Poderes.

De acordo com informações prévias, o presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, governador do Pará Helder Barbalho (MDB), é quem está intermediando reuniões dos governadores que compõem o grupo com o presidente da República.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) tem previsão de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo dia 27 de janeiro.

