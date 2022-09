Wilson Lima suspende campanha para coordenar ação em ponte que desabou na BR-319

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, suspendeu a agenda de compromissos de campanha nesta quarta-feira (28) para acompanhar as ações de apoio às vítimas do acidente da ponte que desabou na rodovia br-319, na altura do Careiro Castanho e fez com que carros caíssem dentro do rio.

“Suspendi minha agenda de campanha hoje para coordenar as ações de apoio às vítimas do acidente que aconteceu na BR-319. Nossas equipes já estão no local para fazer o atendimento. Também montamos um comitê com representantes de diversos órgãos para alinhar as ações”, disse Wilson Lima.

Algumas vítimas foram trazidas para Manaus e encaminhadas ao pronto-socorro 28 de Agosto.

“Conversei com o Ministério de Infraestrutura e o Dnit, colocando o Estado à disposição no que for necessário para diminuir os transtornos causados pelo acidente. Vamos enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal refaz a ponte”, finalizou o candidato.