Wilson Lima sanciona lei que permite regularização de dívidas com o Estado

A nova legislação permite que os contribuintes regularizem suas dívidas com o Estado em até 100 parcelas, com descontos de juros e multas. Também é possível parcelar o valor total da dívida em até 60 meses, sem descontos.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) sancionou, nesta quinta-feira (13), a lei de transação de créditos tributários e não tributários, que permite ao contribuinte com débito inscrito em dívida ativa a regularização com o fisco estadual. A lei foi proposta pelo deputado estadual Adjuto Afonso (União) e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) no dia 20 de junho.

