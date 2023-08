Wilson Lima ressalta importância de projeto da Anatel que levará internet para Alto Solimões

Manaus/AM - O governador Wilson Lima, durante viagem a Brasília, destacou a importância do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (Pais), que vai garantir internet de alta qualidade em municípios do interior. Na quinta-feira (17), Wilson Lima, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri; o governador do Departamento do Amazonas da Colômbia, Jesus Galdino Cedeño; e o embaixador da República da Colômbia no Brasil, Guillermo Rivera, participaram de uma reunião para debater sobre o programa.

Segundo o governador, o Pais vai garantir a conectividade entre o município amazonense de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus) e a cidade vizinha colombiana de Letícia. A execução do programa no Amazonas é uma articulação direta do governador com a Anatel, um entendimento entre a agência e o Estado.

“Isso é fundamental porque a conectividade, a internet, ela diminui as distâncias, facilita o empreendedorismo, facilita o social, e quando falo de questão social, falo de educação, falo de saúde, falo de assistência social, então isso é um ganho muito grande para aquela região da calha do Solimões”, disse.

O governador também chamou a atenção para outro ponto. “Tem uma coisa interessante e que me chamou muito atenção e isso vai ser histórico: é que esse cano de fibra ótica também vai passar por uma comunidade chamada Belém do Solimões, que é a maior comunidade indígena do Brasil, que fica ali no município de Tabatinga. Então, isso é muito simbólico, fazer com que os indígenas também tenham acesso a um serviço tão fundamental como é esse da internet”, completou.

Na reunião, foi tratado sobre as obrigações de cobertura oriundas do Edital do 5G conduzido pela Anatel e também tratar das possibilidades de interconexão, por meio das infovias que estão sendo implantadas no âmbito do Pais.

Na ocasião, o governador do Amazonas destacou que o programa rompe limites de nacionalidades, já que na região todos são amazônidas. Ainda segundo Wilson Lima, é essencial haver conexão, já que com as imensas distâncias da Amazônia, é a tecnologia que permite levar avanços em áreas prioritárias como educação, saúde e segurança à população.