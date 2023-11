Wilson Lima lança editais de R$ 43,1 milhões para aquisição de merenda e mobiliário escolar

Manaus/AM - O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (14), os editais de credenciamento do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e do Programa de Regionalização do Mobiliários Escolar (Promove), que somam investimentos de R$ 43,1 milhões. Os interessados podem realizar inscrições até o dia 14 de dezembro de 2023.

Em visita à Escola Estadual de Tempo Integral Marcantônio Vilaça I, na zona norte de Manaus, o governador destacou que ambos os editais beneficiam os alunos da rede estadual e fortalecem o setor primário, principalmente produtores rurais e moveleiros.



“São programas que eu fortaleci durante o meu governo e a gente tem, a cada ano, aumentado os valores que são disponibilizados para essas compras. Por um lado a gente fomenta o produtor local e por outro a gente garante qualidade tanto na merenda quanto no material escolar que a gente tem colocado nas escolas do Estado”, afirmou Wilson Lima.



Ambos os editais podem ser acessados no site da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) ou diretamente no link http://www.ads.am.gov.br/acesso-a-informacao. Para esclarecer dúvidas sobre os editais, a ADS disponibilizou o número (92) 99281-7279 para contato por Whatsapp. A sede da ADS fica na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, bairro Japiim, zona sul, 1º andar, e o atendimento ao público é das 8h às 13h e das 14h às 17h.



Merenda Escolar



O Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) é voltado a produtores, organizações de produtores rurais e agroindústrias e garante merenda escolar de qualidade e saudável aos alunos da rede estadual de educação na capital e interior do Amazonas.



Para o cumprimento deste edital, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, disponibilizou mais de R$ 35 milhões. O programa é executado pela ADS.



O novo edital contempla o fornecimento de 32 produtos regionais para a merenda escolar. Foram inseridos neste cardápio quatro novos itens: pitaya, castanha-do-brasil, açúcar mascavo e filé de pirarucu salgado seco.



Serão beneficiados aproximadamente 250 mil alunos de 313 escolas da rede estadual de Manaus e da Região Metropolitana. De 2019 até 2023, foram atendidos pelo Preme 1,4 milhão de alunos, com investimentos de mais de R$ 168 milhões do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

Mobiliário Escolar



O Programa de Regionalização do Mobiliários Escolar (Promove) tem recurso de mais de R$ 8,1 milhões e objetiva credenciar entidades jurídicas (MEI, Micro, Pequenas Empresas, Associações e Cooperativas) do setor moveleiro para fornecer móveis que sigam o padrão de mobiliário escolar do Estado.



Por meio do programa executado pela ADS, o Governo do Estado assegura a qualidade e durabilidade do mobiliário e conforto anatômico aos estudantes, fomentando, ainda, a produção de mobiliário escolar no Amazonas, a partir do uso de madeiras florestais manejadas.



O credenciamento em ambos os programas pode ser feito de modo presencial – na sede da ADS na capital ou nas unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) nos municípios – ou por e-mail ([email protected]).