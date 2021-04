A inauguração do pavilhão de feiras no Centro Vasco Vasquez e o título de cidadão amazonense, concedido nesta sexta-feira (23), pela Assembleia Legislativa do Amazonas ao Jair Bolsonaro, causou manifestações pró e contra o presidente, e também ao governador do Estado, Wilson Lima.

Logo que foi anunciado para ocupar uma das cadeiras do evento, ao lado do presidente e ministros, Wilson tentou agradecer ao apoio do Governo Federal, mas manifestantes começaram a vaiar, e pediam que Bolsonaro tomasse o discurso.

Wilson Lima é vaiado em homenagem a Jair Bolsonaro em Manaus pic.twitter.com/xkMyBEHbhC — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) April 24, 2021

Além disso, manifestantes também sugeriam que o governador deixasse o cargo, com gritos de "Fora Wilson Lima".