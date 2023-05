Wilson Lima e David Almeida vistoriam obras na avenida das Torres

Manaus/AM - O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida vistoriaram, nesta terça-feira (16), os trabalhos de construção do complexo viário na avenida das Torres com a rua Barão do Rio Branco, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus.

Na ocasião, o governador destacou que a obra faz parte do pacote de melhorias para a mobilidade urbana lançado pelo Estado, no valor de R$ 580 milhões, repassados em convênio para a Prefeitura de Manaus. Após a vistoria, Wilson Lima disse que as obras do complexo viário da avenida das Torres estão aceleradas e que a conclusão, prevista para abril de 2024, pode ser antecipada.

“Isso aqui vai desafogar o trânsito e faz parte desse conjunto de ações de parceria entre Governo do Estado e Prefeitura, juntamente com a rotatória do Produtor, que fica na zona leste da capital; com Anel Leste, que faz interligação entre a bola do Puraquequara e a Reserva Adolpho Ducke; e com o Anel Sul que é aquele trecho entre a ponte do Tarumã e o Sivam, no aeroporto. Então imaginem vocês o que representam essas intervenções viárias”, destacou Lima.

Com ordem de serviço assinada em janeiro deste ano e obras iniciadas recentemente, o novo complexo viário tem investimentos de R$ 52,4 milhões. Desse total, R$ 51,2 milhões foram repassados pelo Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). E R$ 1,2 milhão é de contrapartida da prefeitura, que está executando a obra.

“Nós estamos unidos para a melhorar a qualidade de vida do povo da cidade de Manaus. Muito obrigado, governador, pelo seu olhar sensível em investir na cidade. A Prefeitura agradece e, como gestor dessa cidade, eu agradeço em nome dos 2,3 milhões de habitantes de Manaus por seu olhar de estadista, investindo nessa cidade para a melhoria da qualidade de vida do povo”, agradeceu o prefeito David Almeida.

Além do governador e do prefeito, estiveram presentes o vice-governador Tadeu de Souza; o vice-prefeito Marcos Rotta; o diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro; além de vereadores, deputados estaduais e secretários estaduais e municipais.

Complexo

A intervenção viária contempla a implantação de uma passagem de nível da rua Barão do Rio Branco sobre a avenida Governador José Lindoso, com duas alças de acesso; também prevê a adequação de dois retornos na mesma via; e uma adequação viária do cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a avenida Timbiras.

Será implantada, ainda, uma nova via de acesso da avenida Timbiras para a avenida Governador José Lindoso. A previsão é que a intervenção se estenda por 200 metros para cada lado da rua Barão do Rio Branco, inclusive com alargamento de algumas vias no entorno e a abertura de uma nova rua.