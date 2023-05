Wilson Lima define novo titular da Sedecti após exonerar Pauderney Avelino

Manaus/AM - O governador Wilson Lima assinou a exoneração de Pauderney Avelino do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). O decreto com a exoneração foi assinado pelo governador na última terça-feira (16) e já foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Wilson nomeou Marco Antônio Villela para ser o novo titular de Sedecti, de forma interina.

A exoneração de Pauderney ocorreu após disputa judicial pelo comando do partido União Brasil, no Amazonas. O ex-secretário realizou uma convenção regional que o reconduziu à direção do partido, sem o conhecimento do governador, principal liderança da legenda no estado.

Aliados de Wilson consideraram a atitude uma manobra de Pauderney e acionaram a Justiça. Pauderney perdeu o comando do partido na Justiça e após a decisão também perdeu cargo no governo.