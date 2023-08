Wilson Lima anuncia que Amazonas vai receber R$ 47 bilhões com o novo PAC

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O Governo Federal atendeu pleitos do governador Wilson Lima e incluiu projetos do Amazonas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) anunciado nesta sexta-feira (11), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro (RJ). O estado vai receber R$ 47,2 bilhões, que serão destinados para obras, como a modernização do terminal da Manaus Moderna e a recuperação da rodovia BR-174.



O novo PAC vai investir cerca de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de R$ 1,3 trilhão até 2026 e mais de R$ 300 bilhões após 2026, anunciou o presidente Lula.



Desde o início da nova gestão do Governo Federal, Wilson Lima e técnicos do Governo do Estado têm realizado reuniões e audiências nos ministérios, em Brasília, em busca de recursos e investimentos para o estado com o objetivo de garantir desenvolvimento, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida dos amazonenses.



“A nosso pedido, o Governo Federal incluiu no novo Programa de Aceleração do Crescimento as obras da nova Manaus Moderna. Serão investidos, aproximadamente, R$ 47 bilhões no Amazonas para recuperação da BR-174, portos, aeroportos, rodovias e também moradias. Todas elas são obras do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado, que melhoram a vida de quem tanto precisa”, destacou o governador Wilson Lima, presente na solenidade de lançamento.



Para formatar o pacote de obras lançado pelo Governo Federal, todos os governadores estaduais foram convidados para dar sugestões para a elaboração do PAC.



“Eu quero agradecer aos governadores que vieram aqui. Esse PAC não é feito pro Governo Federal. As primeiras pessoas a darem ‘pitaco’ sobre o PAC foram os governadores. Fiz questão de chamar ainda em janeiro uma reunião em que todos deram palpite naquilo que eles achavam que era importante para o governo deles. E isso foi levado em conta”, declarou Lula.



No conjunto de obras do programa voltadas ao Amazonas, além da BR-174 e da Manaus Moderna, estão inclusas melhorias no Porto de São Raimundo, nos aeroportos de Coari, Fonte Boa, Parintins e São Gabriel da Cachoeira; além do Luz para Todos e moradias do Minha Casa, Minha Vida. O detalhamento das obras pode ser conferido diretamente em: https://www.gov.br/casacivil/novopac/mapas-de-obras-por-estados.