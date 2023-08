Wilson Lima antecipa pagamento do Fundef para 26 mil trabalhadores da educação

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) anunciou nesta quarta-feira (9), por meio das redes sociais, que o estado do Amazonas vai começar a pagar o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) a partir do próximo dia 15. A previsão anterior era de liberação do abono em setembro deste ano.

Serão liberados R$ 47 milhões para 26 mil trabalhadores da educação que atuaram na rede pública estadual entre 1998 e 2007.

O pagamento do Fundef foi garantido após aprovação de lei em agosto de 2022. Os profissionais que vão receber os valores precisaram comprovar o efetivo exercício na rede pública escolar para recebimento do valor.

Os herdeiros dos profissionais também possuem direito de receber o abono, em caso de falecimento dos ex-servidores.

No total, 16.373 servidores que estão com matrícula ativa ou são aposentados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar vão receber os valores em suas contas correntes. Outros 9.475 professores e pedagogos que são ex-servidores sem vínculo e/ou herdeiros devem entrar com processo junto à pasta para solicitar o benefício.