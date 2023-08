Wilson Lima diz que energia de qualidade em Parintins é feito histórico

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) afirmou que os parintinenses vivem um momento histórico pelo acesso à energia elétrica de qualidade e pediu ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoio para o desenvolvimento do estado e da região. A declaração foi feita, nesta sexta-feira (4), durante visita do presidente a Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) para anunciar, entre outras ações, a integração da cidade ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, por meio do Linhão de Tucuruí.

Em discurso, Wilson Lima lembrou que desde sua juventude sabe que um dos sonhos do povo parintinense era ver o desligamento da “velha e barulhenta” termelétrica. Agora, segundo ele, o novo sistema representa o fim da queima de combustíveis fósseis e dos apagões, além de uma série de problemas enfrentados por comerciantes e moradores, possibilitando atrair mais investimentos.



“Hoje é um dia histórico para Parintins porque mais de 100 mil pessoas, após décadas de espera, finalmente vão ter acesso ao sistema de energia elétrica de qualidade”, afirmou o governador, que também pediu ao presidente um olhar sobre pautas que vão trazer avanços para o desenvolvimento econômico e sustentável do estado, como a BR-319 e novas matrizes econômicas.



Wilson Lima também convidou Lula para o Festival Folclórico de Parintins de 2024, o que foi aceito pelo presidente. Por fim, reconheceu a abertura de diálogo mundial feita por ele para que o povo da Amazônia seja ouvido sobre a região e agradeceu por gestos como a manutenção da garantia constitucional da Zona Franca de Manaus diante da reforma tributária.



“Preciso fazer um reconhecimento ao diálogo que o senhor abriu com o mundo para falar sobre sustentabilidade, para falar sobre meio ambiente. Essa é uma oportunidade que o povo da Amazônia tem de falar sobre a Amazônia do ponto de vista de quem mora na Amazônia”, declarou Wilson Lima. “E o gesto que o senhor fez, juntamente com o ministro da Fazenda (Fernando Haddad), com o grupo de trabalho lá na Câmara, para manter a Zona Franca de Manaus, esse povo nunca vai esquecer”, completou o governador.



Lançamentos



Em Parintins, além da interligação ao sistema de energia elétrica do Brasil, que também alcançou os municípios de Itacoatiara (AM) e Juruti (PA), Lula relançou o Programa Luz para Todos, que começou em sua primeira gestão (2003), lançou o Programa de Descarbonização da Amazônia e assinou a Ordem de Serviço do Linhão Manaus-Boa Vista.