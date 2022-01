Volta às aulas no Amazonas é adiada em meio à explosão de casos de covid

Manaus/AM- O Comitê de Enfrentamento da Covid-19 adiou para o dia 14 de fevereiro o início presencial do ano letivo de 2022 das escolas da rede pública estadual no Amazonas. O grupo recomenda que as escolas da rede privada iniciem as aulas presenciais na mesma data. As medidas foram debatidas com representantes dos poderes legislativo e judiciário e de órgãos de controle. O decreto estadual que trata sobre o início do ano letivo entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (17). A validade será por tempo indeterminado. Anteriormente, as aulas da rede pública estadual estavam previstas para começar no dia 7 de fevereiro, mas, o recente aumento de casos de covid motivou o adiamento. "Naturalmente que a gente vai avaliando como é que evoluem os casos de Covid-19 e outras síndromes respiratórias. Tudo isso é para segurança dos profissionais da educação, para os alunos e para os pais, neste momento em que a gente está em alerta”, disse o governador Wilson Lima.

