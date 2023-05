Vizinhos sentem odor forte e encontram idoso morto em quitinete no Amazonas

Devido ao estado do corpo, a suspeita é que Paulo tenha morrido há aproximadamente dois dias. O idoso morava sozinho e costumava ficar na frente da estância onde morava conversando com outros moradores.

A vítima foi achada por vizinhos, após os mesmos sentirem um forte odor vindo do imóvel. Ao arrombarem a porta, o grupo encontrou o homem caído ao lado do fogão em avançado estado de decomposição.

