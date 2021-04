Vítimas de incêndio em Benjamin Constant começam a receber ajuda

Manaus/AM - A Prefeitura de Benjamin Constant iniciou, nesta quarta-feira (31), a ajuda às famílias atingidas no incêndio ocorrido na noite do dia 29 de março, em um armazém na avenida Castelo Branco, área central do município.

Cerca de vinte casas e comércios foram atingidos no entorno do armazém e as famílias começaram a ser atendidas pela prefeitura com aluguel social, entrega de cestas básicas e demais atendimentos.

Além destas ajudas, o prefeito David Bermerguy vai viabilizar na próxima semana um espaço para que os comerciantes voltem a trabalhar.

A Secretaria de Assistência Social, por meio da secretária Jhonah Mellím, já iniciou o trabalho de cadastramento das famílias para verificar quais as reais prioridades nesse primeiro momento. A equipe da assistência social vai estar com o parecer de todas as famílias afetadas e vamos começar analisar as situações”, comentou a secretária.

Sobre o incêndio

No local do incêndio, moravam e trabalhavam principalmente peruanos. Durante o sinistro, não houve vítimas ou feridos e os órgãos de defesa do município atuaram na contenção das chamas.