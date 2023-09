Vítima de queda de avião disse a amigos que essa seria sua última pescaria no Amazonas

Manaus/AM – Gilcrésio Salvador Medeiros, de 63 anos, uma das vítimas na queda de um avião em Barcelos, no Amazonas, no sábado (16), tinha relatado aos amigos que essa seria sua última pescaria no estado.

Dono de uma pousada em Niquelândia, Goiás, Gilcrésio veio ao Amazonas pelo 9º vez para pescar, mas planejava parar, conforme informou o amigo de longa data Jefferson Luiz.

A aeronave saiu de Manaus, com destino a Barcelos, e na aterrisagem, não teve mais pista para frear, conforme informou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida.

O tempo estava fechado naquele dia, o que pode ter contribuído para a queda do avião. A Força Aérea Brasileira (FAB) está investigando as causas do acidente.

Além de Gilcresio, outras quatro vítimas que estavam no voo eram de Goiás. São eles: Marcos de Castro Zica, empresário com empresas em Uruaçu e Mara Rosa; Fábio Campos Assis, empresário e dono de um comércio em Anápolis; Witter Ferreira De Faria, empresário em Uruaçu; e o aposentado Renato Souza de Assis.

As 14 pessoas que estavam a bordo morreram na hora.

