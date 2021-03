Visitas em presídios no Amazonas são retomadas a partir de quarta-feira

Manaus/AM- Em reunião realizada neste sábado (20), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, do Governo do Amazonas, autorizaram o retorno das visitas presenciais em todo o sistema prisional do Amazonas, a partir da próxima quarta-feira (24).

A decisão foi formalizada no decreto estadual publicado na edição deste sábado. De acordo com o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida, esse é o momento ideal para o retorno das visitas, baseado nos dados divulgados pelos órgãos oficiais do Governo. “Realizamos todos os protocolos de segurança ao longo desses meses, e agora, mediante avaliação dos números, que mostram queda do ritmo de contágio, bem como a redução da taxa de ocupação de leitos hospitalares, julgamos seguro o retorno das visitas presenciais”, afirmou.

O agendamento das visitas por meio do aplicativo “Visita Legal” iniciará na segunda-feira (22), às 10h, e se estenderá até às 8h da quarta-feira (24). O formato padrão das visitas será mantido, com divisão em dois turnos (manhã e tarde), limitadas a 100 pessoas por período. Os familiares devem seguir o cronograma anexo.