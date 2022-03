Vila Olímpica completa 32 anos de história no alto rendimento do Amazonas

Manaus/AM - Centro de treinamento e competições oficiais para diversas modalidades, a Vila Olímpica de Manaus completa 32 anos de existência, neste sábado (26). Além de atender atletas de alto rendimento, o complexo de esporte e lazer administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), conta com uma área de 202.775 metros quadrados, projetos de iniciação esportiva e programação para o público geral.



“A Vila Olímpica é o local de preparo aos atletas de alto nível e palco de grandes competições, daqui já saíram grandes nomes para o esporte brasileiro. Hoje, todo nosso trabalho está voltado para que o Governo do Amazonas garanta que tenhamos nomes fortes para os próximos ciclos olímpicos, por isso seguimos fomentando o esporte desde a base até o alto rendimento”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.



Referência nacional, a Vila foi inaugurada em 26 de Março de 1990 e conta com quadras para práticas de esportes coletivos e individuais; um centro de ginástica; um ginásio para a prática de tênis de mesa; uma sala para o treinamento de boxe; uma pista de atletismo, com arquibancada para um público de 1.500 pessoas; um kartódromo e uma piscina nos padrões olímpicos.



Medalhista nas Olimpíadas de Pequim 2008, o amazonense Sandro Viana compõe o quadro de coordenadores do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). “Foi na Vila Olímpica que eu tive acesso ao esporte olímpico, conheci o atletismo e conquistei grandes títulos para o Amazonas, hoje tenho a oportunidade de passar todo meu conhecimento a crianças e jovens que sonham em viver do esporte", relatou Sandro.



Outra atleta que iniciou sua carreira na Vila Olímpica foi a ex-ginasta da Seleção Brasileira Bianca Maia Mendonça, que estreou na ginástica aos seis anos, em 1999. Hoje, sua mãe, Samia Maia, compõe o quadro de professores do projeto “Campeões da Vila”, instruindo meninas e meninos que sonham em representar o estado na modalidade.



"Foi na Vila Olímpica, que minha filha (Bianca Maia) começou a praticar ginástica e através desse esporte ela conquistou títulos para o Amazonas e para o Brasil. A Vila também é o local onde eu trabalho e tenho muito orgulho de saber que daqui saem atletas para conquistar o mundo", comentou a professora de ginástica da Vila.



Projetos - Atualmente a Vila Olímpica é sede do núcleo do Pelci que oferece de forma gratuita aulas de atletismo. Modalidades como futsal, basquete, vôlei, handebol, ginástica rítmica e artística, judô, xadrez, tênis de mesa e luta olímpica acontecem na Vila através do projeto de iniciação esportiva “Campeões da Vila”.



A Vila, também, é o espaço onde pacientes do RespirAR realizam o processo de reabilitação contra as sequelas da Covid-19. Além de oferecer ao público geral atividades de caminhada orientada, de segunda a sexta-feira; aulas de ritmos e funcional, de segunda às quartas-feiras.



Obras - Parte das ações realizadas no último ano estão nas obras de melhorias da Vila Olímpica. Além da manutenção predial realizada em acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do programa Trabalhando a Liberdade, a Faar conta com a parceria da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) na revitalização e construção de espaços como o parque aquático, ginásio de ginástica, recapeamento asfáltico e kartódromo.