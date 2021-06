Vigilante é assassinado a pauladas durante turno em obra de condomínio em Manaus

Manaus/AM - O vigilante Alexandre Maia Moreira, 39, foi achado morto neste domingo (13), na obra onde trabalhava, na rua José Furtuoso, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste.

Alexandre foi espancado até a morte e teve o carro, o celular e os pertences roubados pelos assassinos, o que configura crime de latrocínio.

O corpo foi encontrado pela esposa de Maia, que estranhou o fato de ele não fazer contato com ela no fim da noite como era de costume do casal.

Essa manhã, ela decidiu ir até à obra e se deparou com o homem estirado no chão. O delegado Fábio Silva deu detalhes do crime:

“A vítima foi pega na traição, pelo que tudo indica com paus, ela tem uma pancada bem forte atrás da cabeça. Depois mataram ele a pauladas e levaram o carro e o celular. Geralmente as pessoas entram para pegar a arma do vigilante e materiais como cobre, ferro”.

A polícia afirma ainda que mais de uma pessoa cometeu o crime, pois a vítima era forte e de grande estatura. O percurso do carro será rastreado para ajudar a chegar aos autores do crime. Além do carro e dos pertences do vigilante, materiais da obra foram colocados no carro dele e também roubados.