Vídeos: Vivian Amorim se indigna com caso da capivara Filó e tiktoker Ageno

Ela afirmou que Filó vivia em seu habitat natural e não tinha necessidade do Ibama intervir, tirando-o de lá. Vivian também comentou que é só ver os vídeos de Agenor para notar a tremenda conexão que ele tem com os animais.

Vivian contou que não conhece Agenor, mas que não precisa conhecer para se sensibilizar com o caso. Disse, ainda, que sua família é de Autazes, assim como o tiktoker que vive no local em meio aos animais, e que sabe da realidade dos ribeirinhos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.