Vídeos mostram cenário de desespero após acidente entre caminhão e micro-ônibus na BR-174

As imagens mostram as vítimas sendo socorridas por bombeiros e profissionais do Samu. Uma delas aparece ainda dentro do veículo capotado após o impacto.

Manaus/AM - Vídeos feitos por populares mostram o estado do micro-ônibus que foi atingido por um caminhão na manhã de hoje (7), no KM 901 da BR-174. Na ocasião, 11 pessoas ficaram feridas.

