Vídeos: Barcos se chocam no rio Solimões e assusta passageiros no Amazonas

Manaus/AM - Dois barcos se chocaram enquanto trafegavam no rio Solimões, no Amazonas. A cena foi registrada em vídeos divulgados nas redes sociais, nesta sexta-feira (28). Nas imagens é possível ver o momento em que uma das embarcações se aproxima da outra e os passageiros ficam desesperados. Em outro momento, com as mãos, os passageiros tentam evitar a colisão.

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento, na tarde de quinta-feira (27), de uma possível ocorrência de abalroamento envolvendo duas embarcações de transporte de passageiro. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) irá instaurar um Inquérito Administrativo para apurar informações. Caso seja constatada a ocorrência em sua área de jurisdição, serão apuradas as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis.