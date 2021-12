Vídeo: Secretário de Presidente Figueiredo sai aos socos com sargento da PM em bar

Manaus/AM - O secretário da Defesa Civil de Presidente Figueiredo, Ronaldo Lima da Silva, e o irmão dele, um policial militar do município, se envolveram em uma briga de bar com um sargento da PM neste fim de semana.

Secretário da Defesa Civil de Presidente Figueiredo sai aos socos com sargento da PM pic.twitter.com/ULeww1fQ5W — Babilônia (@hamudaniel19) December 14, 2021

A confusão foi registrada por câmeras de segurança e mostram o momento em que Ronaldo desfere um soco no rosto do sargento que é de Manaus e estava no município a passeio com amigos.

Na imagem é possível ver que o secretário vai até a mesa do sargento e começa uma discussão. De repente, Ronaldo acerta um soco no PM e uma briga generalizada se forma no estabelecimento.

O PM, irmão do secretário também se envolvem na confusão, assim como os turistas amigos do sargento.

Um verdadeiro quebra-quebra é registrado no local, com pessoas se agredindo e arremessando mesas e cadeiras umas contra as outras.

Enquanto isso, Ronaldo e o sargento rolam no chão em confronto corporal e é necessário chamar a polícia para conter os ânimos.

No fim das contas, o irmão de Ronaldo foi afastado do cargo e o sargento afirmou que vai entrar com processo contra o secretário de Presidente Figueiredo.

Com a repercussão das imagens e as críticas por conta de sua postura, Ronaldo decidiu se defender nas redes sociais e deu a sua versão da história dizendo que um dos turistas agrediu um homem bêbado.

Ele afirma que interviu na situação e que acabou agredindo o sargento que o insultou, a partir daí a confusão começou.

Ronaldo disse ainda que as imagens divulgadas foram editadas para fazer politicagem:

“Vou contar oq realmente aconteceu, assim que chegamos no buteco um cidadão embriagado esbarrou em uma mesa próxima da nossa, um elemento da referida mesa levantou e agrediu o bêbado. Eu intervi na situação, o bêbado levantou e saiu do local, no entanto o agressor voltou pra sua mesa e ficou me insultando , foi quando resolvi pagar a conta e fui questionar o cidadão do porque dos insultos. Desferi um soco no mesmo, e então virou uma briga generalizada, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local, porém com o intuito de fazer politicagem, só divulgaram trechos que lhes são convenientes”, afirma.

O secretário fez questão de dizer que não está arrependido e disse que vai provar a “real situação” que antecedeu a briga:

“Se me perguntarem se estou arrependido, a resposta é NÃO, pois quem me conhece sabe que não tolero covardia, e o que fizeram com o bêbado foi covardia, e esse negócio que o "pobre" turista apanhou gratuitamente é coisa de gente que não sabe a real situação e fica falando besteira. Vou solicitar judicialmente as imagens na íntegra, e todos verão o início da situação, uma coisa não justifica a outra é lógico, mas ninguém é santo nessa história”, escreveu.