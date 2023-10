Vídeo mostra moradores carregando casa para fugir da seca no Amazonas

A cena impactante mostra a seca severa que atinge principalmente o interior do Amazonas, pois em Beruri, houve um desbarrancamento que destruiu uma comunidade inteira deixando 3 mortos, e três desaparecidos. Já em Tefé, a seca estrema fez com que a temperatura a água chegasse em 40°C resultando na morte de 125 botos.

Manaus/AM – Moradores da comunidade Canabuoca, em Manacapuru, no Amazonas, aparecem em um vídeo retirando as casas do local devido ao fenômeno "terras caídas", que tem acontecido devido a seca no estado.

